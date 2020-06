Politie pakt vijf pooiers voor gedwongen prostitutie, nadat slachtoffer in Zwolle hulp inschakelt

Grote zorgen om toekomst wijkcen­trum Berkum door coronacri­sis: ‘Nu dreigt alles in te storten’

6:30 Gebruikers van De Weijenbelt in Berkum maken zich door de coronacrisis grote zorgen over de toekomst van het wijkcentrum. Is de situatie in de Zwolse wijk echt zo nijpend? ,,Wat in decennia is opgebouwd, glipt door je vingers.’’