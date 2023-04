Politie: ‘PEC-fans hebben zich ernstig misdragen in Eindhoven’ (voorzitter fanclub reageert verbaasd)

met poll Waarom PEC Zwolle vanavond een deel van de aanhang mist (en vier andere vragen over de straf)

Nu een aantal supporters opnieuw de fout in is gegaan, worden de straffen van de KNVB strenger: PEC Zwolle moet het vrijdag tegen Jong FC Utrecht stellen zonder een deel van de aanhang. Wat vindt de club er zelf van en wat gaan de supporters doen? ,,Als de KNVB een straf oplegt, zijn we het bokje.”