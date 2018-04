Politie sluit brandstichting bij woonzorgcentrum Fermate uit

Schade

deltaWonen is de eigenaar van het woonzorgcomplex en constateerde een dag na de brand dat de schade aan het gebouw niet heel groot is. De corporatie en zorgverlener Driezorg willen de evacuatie van de senioren nog samen evalueren en hebben plannen voor een bewonersavond.

Die zal niet alleen moeten gaan over de ervaringen van de ouderen tijdens de brand, maar ook over de (brand)veiligheid in zijn algemeenheid. Het is nog niet besloten wanneer deze bewonersbijeenkomst is.