Politie spoort meerdere personen op die eerste hulp verleenden aan Covid-trucker op A28 bij Zwolle

De bestuurder van de vrachtwagen was onwel geraakt waarna hij over de weg slingerde en met draaiende motor tot stilstand kwam tegen de vangrail. Meerdere mensen hebben vervolgens eerste hulp verleend aan de man die bewusteloos achter zijn stuur in de cabine zat.

Corona

De trucker is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar geconstateerd werd dat hij besmet was met het coronavirus. Politiewoordvoerder Job Heinen: ,,Daarop hebben wij degenen die eerste hulp verleenden aan hem, getraceerd of via social media opgeroepen om zich bij ons te melden.’’

Post by politiezwolle Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer getuigen

Heinen, die spreekt van ‘meerdere burgerhulpverleners en/of getuigen’: ,,De mensen van wie we gegevens hadden, hebben we gisteren zelf benaderd, op de ene persoon na wiens contactgegevens we niet hadden.’’

Het zou daarbij gaan om twee vrouwen, die ter plaatse aangaven dat zij in de zorg werkzaam zijn, en een man. De man is dankzij de oproep op social media bereikt.

De politie verstrekt verder geen details. ,,Dat is privacygevoelige informatie.’’

Privacygevoelig

Een van de hulpverleners is een vrouw die woonachtig is in onze regio en werkt in de zorg. Haar achternaam is bekend bij de redactie van de Stentor. Zij is gisteravond getraceerd op basis van de 112-melding en op de hoogte gesteld van het feit dat zij in aanraking is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. Zij wil geen commentaar geven.

De betrokkenen zijn door de politie op de hoogte gesteld van de besmetting van de vrachtwagenchauffeur en hebben het advies gekregen om de gangbare procedure te volgen die opgaat wanneer iemand in contact is geweest met een persoon die corona heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.