Politie start onderzoek na melding inbrekers Aa-landen Zwolle

analyse Swollwacht betaalt hoge prijs voor het pluche

9:52 Bijna dertig jaar heeft zijn partij erop moeten wachten, maar nu heeft hij het geflikt. William Dogger is de eerste Swollwacht-wethouder in de politieke geschiedenis. Maar het is een zwartomrand succesverhaal. Ze moest er een breekpunt voor opofferen.