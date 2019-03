Politie: ‘Stop uw meldingen over man in het zwart met blauw zeil’

De politie krijgt de laatste tijd ‘veel’ meldingen binnen over hem en roept mensen op daarmee te stoppen. Op hun Facebookpagina schrijft Politie Heerde-Hattem: ‘Samen met de hulpverlening zijn wij aan het kijken hoe wij de man het beste kunnen helpen. Weet dat hij bij ons bekend is. Het is dan ook niet nodig om een melding te maken als u de man ziet lopen, tenzij er sprake is van strafbare feiten'.

Op de foto bij het bericht staan de winkelkarretjes onder het blauwe zeil, de man zelf is niet in beeld. Of hij niet in beeld wilde of op het moment van de opname niet in de buurt was van de karretjes, laat de politie in het midden. Wel geven zij een signalement door: blank, tussen dertig en veertig jaar oud, grof postuur, zwart haar, zwarte kleding, zwarte bril, mogelijk een zwarte pet en een blauwe rugzak.