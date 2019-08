Politie stuit na tip op flinke voorraad lachgas

In de transportsector wordt speciale aandacht gevraagd voor de opslag en het vervoer van het gas: ,,Zo moet het gas worden bewaard in een goed geventileerde ruimte, waar de temperatuur lager is dan 50 graden. De houders moeten rechtop staan en beveiligd zijn tegen omvallen. Bovendien moeten ze regelmatig worden gecontroleerd om te kijken of de conditie van bijvoorbeeld de flessen nog in orde is. Om explosiegevaar te voorkomen, mogen de houders ook niet in de nabijheid van hitte- en ontstekingsbronnen worden bewaard.”