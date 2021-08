Politie stuurt 2de sms-bom met speciale boodschap naar cocaïnekopers in Zwolle

Sms-bom aan honderden cokegebrui­kers rond Zwolle succes: deze zomer nieuwe telefoonac­tie

31 mei De sms-bom van de politie in Oost-Nederland naar drugsgebruikers om ze te wijzen op hulpverlening is succesvol geweest. Dat zegt burgemeester Peter Snijders van Zwolle. 750 klanten van cokelijnen hebben een sms gekregen en bijna de helft van hen heeft daarna meteen de speciaal daarvoor opgezette website over verslavingsproblematiek bezocht. Deze zomer volgt een nieuwe berichtenbom.