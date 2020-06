Politie stuurt sms-bom in onderzoek naar moord op Henk Wolters in Zwolle

Morgenavond wordt in het programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de moord van Henk Wolters. Om zoveel mogelijk mensen mee te laten denken aan deze zaak, worden ruim 9.000 sms-berichten gestuurd naar mensen die rond de tijd van de moord in dezelfde omgeving aanwezig waren, zo laat de politie weten.

,,We weten grotendeels waar Henk Wolters op 30 en 31 december is geweest. Iedereen die op die dagen ook in die omgeving is geweest, kan iets gehoord of gezien hebben dat van belang is voor het onderzoek en krijgt dus een SMS, met daarin de oproep om morgen naar Opsporing Verzocht te kijken,” aldus de teamleider van het onderzoek.

Met toestemming van een officier van justitie kan de politie mastgegevens onderzoeken en zo achterhalen welke telefoons met dezelfde mast in verbinding stonden als de telefoon van het slachtoffer. Er kunnen dus sms'jes verstuurd worden naar mensen die ergens anders wonen of het slachtoffer nooit hebben gezien.

Gouden tip

Na eerdere uitzendingen van het programma, kreeg de politie vele tips die hebben geleid tot verder onderzoek. Momenteel liggen er een aantal aanknopingspunten waarbij de hulp van kijkers zeer welkom is. ,,Dit is een onderzoek waarvan we denken dat er mensen zijn die meer weten’, zegt de teamleider.