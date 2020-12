Politie tasert man tijdens achtervolging na zevende autobrand in Zwolle binnen drie weken tijd

INTERVIEW Silvia Bruggen­kamp over het roerige jaar van Swollwacht in Zwolle: ‘Voor deze toestanden ben ik niet de politiek ingegaan’

24 december Het was met afstand het zwaarste jaar uit haar politieke loopbaan. Twee steunpilaren ontvielen Silvia Bruggenkamp binnen Swollwacht. De één buiten zijn schuld, de ander pakte geld uit de partijkas. Fractieleider Bruggenkamp (56) blikt terug op een roerig 2020. ,,Het is een klotetijd geweest, maar we zijn in de benen gebleven.’’