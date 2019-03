Politie tast in duister na gewapende woningoverval Zwolle

Wie waren de drie mannen die de gewapende woningoverval pleegden aan de Willem Barentszstraat in Zwolle? De politie heeft tien tips binnengekregen, maar de gouden tip zit er niet tussen.

De politie zoekt in de zaak rondom de gewelddadige woningoverval op zondag 9 december in de Willem Barentszstraat in Zwolle nog steeds getuigen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

De uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft geleid tot tien tips. En die waren voornamelijk gericht op de auto, weet een politiewoordvoerder.

Vermomde pizzakoerier

In de uitzending lieten ze beelden zien van twee auto’s die kort voor de woningoverval zo’n vijftig meter vanaf de woning stopten. Uit de eerste auto stapten drie mannen die iets uit de kofferbak haalden en richting de woning liepen. De tweede auto reed door en later vertrok ook de eerste wagen. De politie hoopt met de drie mannen en de automobilist van de tweede auto in contact te komen.

De woningoverval werd zondagavond 9 december gepleegd. Een als pizza-koerier vermomde overvaller weet met twee handlangers de woning binnen te dringen. Het 23-jarige slachtoffer - een handelaar in chemicaliën - wordt toegetakeld en vastgebonden. De man houdt aan de worsteling 21 hechtingen in zijn hoofd en een gebroken jukbeen over.

Rolex