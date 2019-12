Politie tast nog in duister over schietpartij in Zwolle

Zwolse woonwagen­be­wo­ners moeten weg, maar Andries peinst er niet over: ‘Politie? Ik blijf waar ik zit’

8:00 Woest is Andries Schäfer als hij deze zomer te horen krijgt dat hij niet 173, maar twaalf tot vijftien extra standplekken krijgt. Als reactie op dit besluit richt hij een tweede protestkamp op. Dat is inmiddels opgedoekt, maar het kamp aan de Urksteeg staat er nog. Na 7 januari niet meer, als het aan de gemeente ligt. Daar denkt Andries anders over.