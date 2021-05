Politie toont daders die mogelijk betrokken zijn bij meerdere autobranden in AA-landen en Stadshagen

VIDEO + UPDATE Drie auto’s branden uit op twee plekken in Zwolle: vorig jaar was het hier ook al raak

5 mei Drie auto's zijn vannacht in vlammen opgegaan op twee verschillende locaties in Zwolle. Rond 1.30 uur brandden twee voertuigen uit op een parkeerplaats aan de Dollard, twee uur later stond een auto aan de Nijerwalstraat in lichterlaaie. Opmerkelijk: eind vorig jaar waren er ook al autobranden op deze twee plekken.