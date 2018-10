Politie toont videobeelden van fietsende granaatplaatser in regenpak

VideoDe politie in Zwolle heeft videobeelden vrijgegeven van de fietser die vorige week een granaat bij café Bruut in de Zwolse binnenstad plaatste.

Te zien is hoe de man - in glimmende kleding met een reflecterende band op de broek, vermoedelijk een regenpak - komt aanfietsen en stopt bij het café. Even later is te zien hoe hij weer wegfietst.

De beelden van diverse bewakingscamera's zijn vrijgegeven via het programma Opsporing Verzocht. Vorige week toonde de politie een foto van de granaatplaatser via Facebook. Nu is ook een videocompilatie gemaakt 'om deze persoon zo snel mogelijk te vinden', aldus de politie.

Kamperpoortenbrug

De man fietst eerst vanuit de Roggenstraat richting de Grote Markt. Na het plaatsen van het explosief rijdt hij vanuit de Voorstraat de Korte Kamperstraat in en uiteindelijk richting de Kamperpoortenbrug.

De granaat werd geplaatst in de nacht van 9 op 10 oktober om 01.30 uur. Een rechercheteam onderzoekt de zaak; over een motief is nog niets bekend. Een week voordat het explosief werd opgehangen ging de auto van de financieel adviseur van het café in vlammen op bij zijn huis in de wijk Holtenbroek. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of de twee zaken met elkaar te maken hebben.

Volledig scherm De granaatplaatser bij de voordeur van Bruut. © videostill