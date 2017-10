Politie verricht aanhoudingen in Zwolle in strijd tegen mobiele banditisme

Nathalie kan dankzij simulator toch meedansen

13 oktober Ze kunnen niet of nauwelijks bewegen, laat staan dat ze op een echt paard kunnen zitten. Toch is het vanaf vandaag ook voor ernstig meervoudig beperkte cliënten van Frion in Zwolle mogelijk om een ritje op een knol te maken. Nou ja, een beetje. Want er zijn drie zogeheten Vita Motion-toestellen in gebruik genomen.