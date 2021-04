Politie vindt man die in Zwolle eerste hulp verleende aan Covid-trucker

video Einde van roemruchte bar Bruut in Zwolle: Bob Kooistra verkoopt zijn ‘granaat­café’

14 april Bob Kooistra stopt als eigenaar van café Bruut. De uitgaansgelegenheid in het centrum van Zwolle die veel in het nieuws kwam doordat er tot twee keer toe een granaat aan de deur hing, gaat over in andere handen. Ook de naam ‘Bruut’ zal verdwijnen.