Politie vindt met partydrugs volgepropte auto in Zwolle: ‘Levensgevaarlijk’

Politiebe­wa­king bij synagogen Raalte en Zwolle, na onrust in Mid­den-Oos­ten

22 mei Synagogen in Raalte en Zwolle staan sinds de hernieuwde onrust in Gaza en Israël in nauw contact met politie en burgemeesters en zijn extra alert op eventuele agressie tegen de Joodse gemeenschap in Nederland. ,,Het klinkt extreem, maar voor ons gevoel zijn de jaren 30 aan het herleven.”