Politie vreesde voor escalatie van geweld in Zwolle: ‘De angel moet eruit’

Natuurwerk­dag 2019 in het teken van biodiversi­teit: ook Zwollena­ren kunnen aan de slag

14:09 Spitten, harken en zaaien in de Beleeftuin Buiten Zinnig of bomen zagen in de Struinwaard? Het kan zaterdag 2 november tijdens de Natuurwerkdag in Zwolle. Voor de 19e keer organiseert Landschap Overijssel ‘de grootste vrijwilligersdag in het groen’. Dit jaar staat de dag in het teken van de biodiversiteit.