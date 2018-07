Politie waarschuwt voor gevaar van lachgas

Kinderen tuinieren binnen muren van Zwols klooster

8:50 Tien kinderen uit de wijk Assendorp krijgen een eigen moestuintje binnen de muren van het Dominicanenklooster in Zwolle. Sterker nog; hun stukje tuin werd gisteravond alvast ingezegend door pater Wijbe Fransen. Geen betere plek om te leren hoe je met de natuur omgaat, dan in het klooster, is de gedachte.