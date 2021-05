Politie wacht op aangiftes van gedupeerde tuinders zwaar getroffen complex

Een dag na het ontdekken van de ravage is de verontwaardiging nog steeds groot, zegt een woordvoerder van het bestuur. ,,Iedereen is verbolgen. Een moestuin is veel meer dan wat planten en een rijtje prei. Veel van onze leden hebben geen eigen tuin, dit is hun manier van ontspannen, een persoonlijk paradijsje waar ze hun ziel en zaligheid in steken. De impact is enorm, je wordt in je privé aangetast. Ik heb potige tuinders met tranen in de ogen gezien”, aldus de woordvoerder, wiens tuin evenmin werd ontzien.