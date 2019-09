Politie weigert vaker wapenvergunningen na schietdrama in Alphen aan den Rijn

Dat blijk uit cijfers van de politie die de Stentor opvroeg. Vooral in de eerste jaren na het drama in Alphen aan den Rijn in 2011 waarbij 7 mensen het leven verloren is de politie superstreng opgetreden. Deze infografiek laat een duidelijke piek zien na dat jaar.



In april 2011 schoot Tristan van der Vlis 6 mensen dood met wapens die hij legaal had als sportschutter. Hij doodde ook zichzelf. 17 mensen raakten gewond.



Vorige week bepaalde de Hoge Raad dat de politie deels aansprakelijk is voor het drama in ‘Alphen’. Van der Vlis was iemand met psychische problemen. De politie had de aanvraag moeten afwijzen, oordeelde het gerechtshof vorig jaar ook al.