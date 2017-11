Politie wijst op inbraakrisico's in Zwolse wijken

Bewoners in Zwolle-Zuid en Aa-landen worden deze week gewezen op potentiële inbraakrisico's in hun woningen. Vanavond trekken agenten van de Politie Oost-Nederland samen met studenten toezicht en handhaving van Landstede Zwolle-Zuid in, donderdag is de wijk Aa-landen aan de beurt.

,,Uit een analyse van inbraakcijfers van de afgelopen drie jaar blijkt dat in die wijken meer dan in andere Zwolse wijken wordt ingebroken", zegt rechercheur Stefan Boers van het woninginbrakenteam, die vandaag geen exacte cijfers kon oplepelen. ,,Waar dat aan ligt is niet precies te zeggen. Zijn het hele oude woningen, is het slotenwerk verouderd, zijn er 'goede' vluchtroutes? 80 procent van de inbrekers komt uit de eigen 'parochie', die kennen de wijk dus erg goed."

Met de waarschuwingscampagne wil Boers de Zwollenaren geen angst aanjagen. ,,Het gaat om bewustwording. We lopen door de wijk en bekijken die met 'inbrekersogen'. Staan er raampjes open, is het huis donker maar zijn de gordijnen open, ontnemen enorme bossages het zicht op de huiskamer? Dan werkt dat ook andersom en voelt een inbreker zich onbespied. Daarover gaan we met bewoners in gesprek."

'Witte voetjes'

De campagne is niet nieuw. Voorheen trokken agenten met papieren 'witte voetjes' de wijken in. Als er open ramen werden aangetroffen, werd een wit voetje door het openstaande raam gegooid, met de tekst 'Dit had ook een inbreker kunnen zijn'.

,,In deze donkere dagen is het goed je bewust te zijn van eventuele risico's. In deze tijd worden de meeste inbraken tussen 18.00 en 22.00 uur gepleegd. Als een inbreker op drie achtereenvolgende donderdagen een donkere woning aantreft, is de kans groot dat de week erop ook niemand thuis is. Dan slaan ze toe."