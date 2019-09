Politie zegt vaker ‘nee’ tegen jagers en sportschutters na schietdrama in Alphen aan den Rijn

De politie is sinds het dodelijk schietincident in 2011 in Alphen aan den Rijn veel vaker ‘nee’ gaan zeggen tegen mensen die een wapen willen hebben voor jacht of schietsport. Bovendien worden wapens sneller afgepakt.

Dat blijk uit cijfers van de politie die de Stentor opvroeg.

Vooral in de eerste jaren na het drama in Alphen aan den Rijn in 2011 waarbij 7 mensen het leven verloren is de politie superstreng opgetreden. Deze infografiek laat een duidelijke piek zien na dat jaar.

In april 2011 schoot Tristan van der Vlis 6 mensen dood met wapens die hij legaal had als sportschutter. Hij doodde ook zichzelf. 17 mensen raakten gewond.

Vorige week bepaalde de Hoge Raad dat de politie deels aansprakelijk is voor het drama in ‘Alphen’. Van der Vlis was iemand met psychische problemen. De politie had de aanvraag moet afwijzen, oordeelde het gerechtshof vorig jaar ook al.

Stempels

Sindsdien het schietincident in 2011 is de politie veel strenger geworden, zegt Ruud Gengler van de Politie Oost-Nederland. Hij is in de gebieden IJsselland (rond Zwolle en Deventer) en in Twente verantwoordelijk voor stempels op jachtaktes en toestemming voor sportschutters. Tijdens huisbezoeken en ander onderzoek bekijkt hij met collega’s wie een wapen in huis mag hebben en wie niet.

Problemen

Volgens woordvoerder Ruud Hinskens kan de politie bovendien via een ‘koppeling met het Openbaar Ministerie’ nu bovendien zien of aanvragers of bezitters van een legaal wapen ‘een gedwongen psychiatrische opname hebben gehad’. Ook dat kan een reden zijn om een wapen af te pakken of te weigeren.

Bewust

De cijfers hierboven laten na een duidelijke piek een afname aan ingetrokken en geweigerde vergunningen zien. Hinskens kan niet met zekerheid zeggen waar dat mee te maken heeft: er is geen onderzoek naar gedaan. Het kan ook zijn dat minder aanvragen geweigerd hoeven te worden doordat aanvragers bewust zijn van strengere beoordelingen: dan hoef je domweg minder af te wijzen.

Volgens Hinskens hebben de maatregelen ‘na Alphen’ in elk geval voor meer zorgvuldigheid en eenduidigheid gezorgd bij het verlenen en weigeren van vergunningen en het afpakken van wapens.

Politieman Gengler legt de belangrijkste verandering uit: ,,Als we twijfelen, dan zeggen we nee. Daar mogen mensen bezwaar tegen maken. Ze moeten dan maar bewijzen bij ons waarom ze wél geschikt zijn om een jachtwapen of een wapen voor de schietsport in huis te hebben.’’

Aanslag Apeldoorn

Wapenexpert en gerechtelijk deskundige Jás van Driel bevestigt die werkwijze. Maar hij betwijfelt hardop of het strengere optreden een herhaling van het drama in Alphen aan den Rijn zou kunnen voorkomen. ,,Kijk naar de aanslag op Koninginnedag in Apeldoorn in 2009. Daar werd een auto een wapen. Het zit vooral in hoofden van mensen.’’