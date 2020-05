Politie ziet geen verband tussen nepagenten die in deze regio toeslaan met overvallen en babbeltrucs

Nepagenten die woningovervallen plegen, automobilisten beroven of huis-aan-huis boetes komen innen. In ruim een maand tijd hebben als politiemannen vermomde criminelen in deze regio zeker vijf keer toegeslagen: in Schalkhaar, Dronten, Meppel, Hattemerbroek en Elspeet. Is er een ‘blauwe bende’ actief? De échte politie denkt van niet: de modus operandi verschillen, er is vooralsnog geen verband gevonden.