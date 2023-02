Politie zoekt beelden en getuigen van dodelijk ongeval op A28 bij Zwolle

Dashcambeelden

Het ernstige ongeval vond rond 09.30 uur plaats, ter hoogte van de IJsselbrug. ‘Reed u daar in uw voertuig, heeft u beschikking over een dashcam of andere vormen van camerabeelden? Dan komen wij graag met u in contact’, meldt de politie Zwolle in een oproep op social media. Ook is de politie op zoek naar getuigen van het ongeval waar nog geen contact mee is geweest.