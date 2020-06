Politie zoekt drie mannen na steekpartij in Zwolle: jong slachtoffer naar ziekenhuis

Update + videoDe politie in Zwolle is op zoek naar drie mannen die betrokken zouden zijn bij een steekpartij eerder vanavond. Dit gebeurde in de straat Grevelingen. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Een persoon, een jongeman, raakte gewond en moest mee naar het ziekenhuis.