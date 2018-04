Politie zoekt getuigen beroving Nieuwe Deventerstraatweg in Zwolle

Omstreeks 21.50 uur is daar een voorbijganger beroofd door twee mannen. De verdachten zijn op de fiets gevlucht via de Oldeneelallee richting het winkelcentrum van Zwolle-Zuid. Het slachtoffer is achter de verdachten aangefietst. De daders konden ontkomen. De politie is nog op zoek naar de verdachten. Of en wat er is buitgemaakt bij de beroving is niet bekend.