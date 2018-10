Politie zoekt getuigen van bedreiging met vuurwapen op A28 bij IJsselbrug

In de getuigenoproep schrijft de politie: 'Rond 11.55 uur kregen we een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De verdachte zou langzaam en slingerend over de A28 hebben gereden. Er is een conflict ontstaan ter hoogte van de IJsselbrug waarbij er al rijdend een vuurwapen is getrokken door de slingerende bestuurder. Na de bedreiging is de man weggereden in een grijze Toyota Yaris uit 2003 in de richting van de N50 naar Kampen'.