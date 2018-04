Politie zoekt getuigen verkrachting in streekbus Zwolle - Dedemsvaart

De politie onderzoekt de zaak in samenwerking met het vervoersbedrijf Syntus en heeft inmiddels beeldmateriaal uit de bus veiliggesteld. Het 18-jarige slachtoffer werd die avond kort na 23.30 uur op het busplatform aan het Stationsplein in Zwolle aangesproken door twee jongemannen. Eén van hen ging weg en de ander bleef achter en werd opdringerig.

Wie reed mee?

Het slachtoffer stapte in de lijnbus 29 van 23.50 uur en de achtergebleven jongeman stapte mee de bus in. In de bus waren nog een aantal andere reizigers aanwezig. Tijdens de rit hebben er tegen de wil van het meisje seksuele handelingen plaatsgevonden. De politie wil in contact komen met alle andere reizigers van die avond in de bus om ze te vragen wat ze gezien hebben. Dat kan via tel. 0900-8844