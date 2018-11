Politie zoekt man die met bierfles museumruiten Fundatie kapot gooide

Wie is de man, die in de maand augustus twee keer met een bierflesje een ruit van Museum de Fundatie in Zwolle kapot heeft gegooid? De politie is naar hem op zoek, tot opluchting van museumdirecteur Ralph Keuning. ,,Je moet gewoon van andermans spullen afblijven.”

De gezochte man is gefilmd in de Witvoetsteeg, naast het museum. Op vrijdagavond 17 augustus loopt hij eerst de struiken in om te plassen. Daarna neemt hij een slok van een fles bier en gooit de fles vervolgens hard tegen een ruit van het museum. Ruim anderhalve week later, op dinsdagavond 29 augustus, is dezelfde man weer te zien in de Witvoetsteeg. Deze keer giet hij eerst een bierflesje leeg om de fles vervolgens weer tegen een museumruit te gooien. Dit meldt de politie in het opsporingsprogramma Onder de Loep.

Beveiliging

Achter de kapotte ruiten hangen werken die deel uitmaken van de eigen collectie van Museum de Fundatie. Binnen in het museum is niets te merken geweest, zegt museumdirecteur Keuning. ,,De beveiliging is zo goed dat het glas de ruimte van het museum verder niet is binnengedrongen. Onze schil is hard. Neemt niet weg dat je die ruit wel kunt breken.”

Over de beveiliging van Museum de Fundatie doet Keuning volstrekt geen mededelingen. ,,Niet anders dan dat de beveiliging heel goed is en aan de allerhoogste internationale standaard voldoet. Dat kun je ook zien aan de werken die we in bruikleen krijgen.”

