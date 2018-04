Politie zoekt man met hond na overval op casino in stadion PEC Zwolle

Boe­ken­lief­heb­bers kunnen ook in Zwolle schrijvers ontmoeten op Independent Bookstoreday

10:55 Bijna 200 boekhandels, verspreid over het hele land, doen morgen mee aan de Independent Bookstore Day. Met speciale uitgaven in gelimiteerde oplagen, optredens van schrijvers en dichters en aanverwante activiteiten. Ook Waanders in de Broeren en Boekhandel Westerhof in Zwolle hebben een speciaal programma.