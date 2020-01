Politie zoekt nog meer camerabeelden van granaatplaatsing bij Bruut Zwolle, aantal tips blijft gelijk

In de uitgaansstraat waar Bruut gevestigd is hangen camera's voor politietoezicht tijdens stapavonden. Op de vraag waarom alleen een foto is getoond en geen video zegt een woordvoerster van de politie: ,,Het veiligstellen en bekijken van de betreffende beelden kost veel tijd. En we wilden graag, gezien de ernst en actualiteit, meteen iets laten zien bij Opsporing Verzocht. Dus we hebben nu gekozen voor dit beeld. Op grond van de andere beelden, tips, informatie uit het onderzoek en vragen die we hebben bepalen wij, in afstemming met het openbaar ministerie hoe we verder gaan."