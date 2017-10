Politie zoekt stenengooiers parkeergarage Diezerpoort

In het opsporingsprogramma Onder de Loep vertelt een 44-jarige vrouw hoe zij zaterdagavond 22 juli iets na half 9 samen met haar vriend over de Van Wevelinkhovenstraat in Zwolle fietst als ze plotseling iets op haar hoofd krijgt. ,,Ik schrik, ik schreeuw. Mijn eerste reactie was: wat is hier aan de hand, is het gebouw aan het afbrokkelen?"

Ter hoogte van de liftschacht van parkeergarage Diezerpoort zien de Zwolse en haar vriend vier jongeren op het bovenste parkeerdek. Het kwartet gooit bakstenen en bierblikjes naar beneden. Een steen gaat rakelings langs een vrouw, die langs loopt. Als de politie arriveert, is het kwartet verdwenen.

Hoofdpijn

De Zwolse, die onherkenbaar wil blijven, denkt dat de hoofdpijn snel zal verdwijnen. Niets is minder waar. Ze blijkt een flinke hersenschudding aan het voorval te hebben overgehouden, meldt zich ziek en zit twee maanden thuis. ,,Ik ben nog maar drie weken aan het werk. Maar meer dan een halve dag kan ik het nog niet volhouden. Dat frustreert enorm", aldus het slachtoffer.

,,Als de baksteen mij had geraakt, had ik hier niet meer gezeten." De Zwolse doet een klemmend beroep op de jongeren, mensen die hen kennen en getuigen zich bij de politie te melden. De politie heeft in het programma het signalement van de twee jongens en twee meiden van een jaar of 16 gegeven. Omdat de jongeren waarschijnlijk minderjarig zijn, worden de camerabeelden uit de parkeergarage, waarop ze duidelijk zichtbaar zijn, niet vrijgegeven.

Signalement

Een jongen had kort donkerblond haar, droeg een zwarte trui met gekleurde print op de ellebogen, een witte korte broek en slippers. Hij had een fiets bij zich. Zijn kameraad droeg een grijs petje achterstevoren, een zwart vest met witte ronde print op de borst, een zwarte lange broek en liep op gympen. Hij had een donkerrode rugzak en een skateboard bij zich.

Het eerste meisje had lang donkerbruin haar, droeg een blauwe jas met witte logo's op de schouder, een korte broek, witte sokjes en zwarte schoenen. Ze had een lichte rugtas bij zich. Haar vriendin had lang donkerblond haar, droeg een zwart shirt, korte broek en zwarte gympen. Zij had een grijze rugtas.