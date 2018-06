Politie zwijgt over details na ontslag medewerker in Oost

Waar komt de politiemedewerker vandaan? Waar werkte hij? Dat wil de politie niet zeggen uit privacyoverwegingen, herhaalt Brouwer. Werkte hij in Gelderland of in Overijssel? Zelfs dat wil de politie niet zeggen. Dat gaat veel verder dan de terughoudendheid als de politie informatie geeft over misdrijven. Als een verdachte in een gehucht woont, kiest de politie er soms voor om te melden uit welke gemeente hij komt omdat zijn identiteit anders te makkelijk zou kunnen worden herleid. Door Gelderland of Overijssel, of bijvoorbeeld Veluwe of Salland te noemen zou dat effect er niet zijn. Waarom meldt de politie zelfs dat niet? De politie heeft ervoor gekozen om zich hiertoe te beperken, zegt Brouwer slechts.