Politie zwijgt over vreemde vrachtwagen vol mensen in Zwolle

Inbrekers stelen voor duizenden euro's aan telefoons en iPads in Zwolle: 'Er staan unieke geboortefo­to's op'

1 mei Eigenaar Nando van het bedrijf Reparatievoortelefoons.nl aan de Rijnlaan 25 in Zwolle looft 2.000 euro uit voor de gouden tip over wie de drie inbrekers zijn die in de nacht van zondag op maandag hebben ingebroken in het kantorenpand FlexOffiZ in Zwolle.