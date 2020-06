Politie Zwolle achterhaalt identiteit van bewusteloze vrouw

Gemist? Schipper overleeft klap tegen spoorbrug Zutphen, zwembadjes­ga­te in Deventer en écht gras voor PEC Zwolle

9:31 Er gebeurde afgelopen week weer genoeg in onze regio. De gemeente Deventer blies zwembadjesgate nieuw leven in, een schipper in Zutphen overleefde een klap tegen de Oude IJsselbrug waarbij zijn stuurhut werd verbrijzeld en PEC Zwolle vierde haar 110de verjaardag met het nieuws dat er na dertien jaar afscheid zal worden genomen van kunstgras.