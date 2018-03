Politie Zwolle eert Franse held: 'Hij heeft de hoogste prijs betaald'

Hoogste prijs

Onder het Facebookbericht regent het steunbetuigingen in de tientallen reacties. Zo schrijft iemand: ,,We staan er te vaak niet bij stil, maar jullie maken de wereld een heel stuk beter. Helaas soms met dit soort verliezen tot gevolg.'' En ander stelt dat hulpverleners meer respect verdienen: ,,Heel veel mensen snappen jullie werk niet!''

Minuut stilte

Op veel politiebureaus in Nederland werd vanmorgen de vlag halfstok gehesen. Het is vandaag namelijk de dag van de officiële ceremonie in Frankrijk. Om 12.00 uur wordt in Parijs een minuut stilte in acht genomen. Alle Nederlandse politiekorpsen doen dit eveneens. Korpschef Akerboom heeft daarnaast een condoleancebrief naar de Franse politie gestuurd.