De politie in Zwolle heeft tot nu toe met haar bodycams negen dronken jongeren op straat gefilmd. Of dat veel is? Dat kan de politie nog niet zeggen.

Sinds mei dragen agenten die in het uitgaansleven surveilleren een camera op hun lichaam. Die zetten ze aan bij het aanspreken van een overduidelijk stomdronken jongere. Dit doen ze als onderdeel van een proef.

De betrapte minderjarigen moeten een paar dagen later met hun ouders of verzorgers terugkomen om de beelden te bekijken en in gesprek te gaan met de politie over alcoholmisbruik. Dit is in totaal acht keer gebeurd; één jongere is wegens omstandigheden niet gekomen. Na dit gesprek volgen nog twee gesprekken met bureau Halt. Samen is dat de afdoening voor het vergrijp 'openbare dronkenschap'.

Landelijke proef

De pilot duurt een jaar. De politie in Zwolle is het eerste korps in Oost-Nederland dat ermee begonnen is. De Zwolse pilot maakt nu deel uit van een landelijke proef waarbij de politie ervaring opdoet met allerlei toepassingen van de bodycam. In Zwolle wordt de camera alleen gebruikt voor dit doel. Dat is ook vastgelegd in afspraken met de gemeente, die de camera’s heeft gefinancierd.

Zes agenten dragen tijdens de horecadiensten op donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond de camera op hun borst. Zien ze een jongere die zo ernstig onder invloed is dat hij of zij niet meer kan lopen, moet overgeven of niet meer 'bij' lijkt te zijn gaat de camera aan. Dit moet aan de jongere meegedeeld worden.

Impact

De negen betrapte jongeren – jongens en meisjes – waren tussen de vijftien en zeventien jaar. Of negen veel of weinig is kan de politie niet zeggen omdat er van te voren geen inschatting was. Wel is ze ervan overtuigd dat hierdoor meer dan negen jongeren bereikt zijn omdat het ook impact heeft op hun vrienden.

De ‘bodycam’ is overigens vaker aangegaan dan negen keer, maar niet alle beelden zijn bewaard en teruggekeken. Het project richt zich namelijk alleen op minderjarigen. Als iemand boven de 18 blijkt te zijn (en dus niet meer onder ouderlijk gezag valt) wordt de camera meteen stopgezet en verwijdert de politie de beelden.