Politie Zwolle grijpt 51 keer naar taser: proef verlengd

De politie behoudt het stroomstootwapen in Zwolle, Amersfoort en Rotterdam. Er is een jaar getest en daarin is bewezen dat het wapen 'effectief' is, stelt plaatsvervangend korpschef Willem Woelders van de landelijke eenheid. Het wapen is in Zwolle het afgelopen jaar 51 keer ingezet.

Quote Politiemensen krijgen zo de gelegenheid de verdachte onder controle te krijgen Willem Woelders De proefperiode wordt daarom met een jaar verlengd. De korpsen van Zwolle, Amersfoort en Rotterdam blijven werken met de taser. Medio dit jaar wordt definitief de balans opgemaakt. Uiteindelijk moet minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid besluiten of het stroomstootwapen, dat het gat vult tussen pepperspray en dienstpistool, landelijk wordt ingevoerd. Volgens plaatsvervangend korpschef Woelders bewijst de proef in de drie steden dat de politie met het stroomstootwapen over een middel beschikt waarmee met relatief beperkt geweld en letsel toch daadkrachtig opgetreden kan worden.

51 keer ingezet

De kanariegele Taser X2, waarmee de politie werkt, werd in Zwolle 51 keer ingezet in het afgelopen proefjaar. ,,Zoals we hadden verwacht heeft het niet tot ernstig letsel geleid bij verdachten’’, aldus Woelders. Ruim driehonderd agenten van de vier proefeenheden hebben een opleiding gekregen om met het wapen om te gaan. In Rotterdam werd het 207 keer ingezet en in ​Amersfoort 43 keer. De taser is slechts in enkele gevallen daadwerkelijk afgevuurd; de meeste keren was dreiging voldoende om verdachten tot overgave te dwingen.

Quote Wij horen van collega’s dat juist het stroom­stoot­wa­pen voorkomt dat er zwaarder geweld, zoals een hond of vuurwapen, moet worden ingezet. Willem Woelders

50.000 volt

In Zwolle stond het wapen vijf keer in de 'stun mode' waarbij direct op het lichaam een stroomstoot wordt gegeven. Elf keer werd met de ‘darts’ geschoten. In dat geval gaat het om ‘twee darts’ die met een flinterdun, geïsoleerde stroomdraad met het wapen verbonden blijven. Deze darts zijn zo ontworpen dat ze vast blijven zitten in de huid en/of kleding om voorts een stroomstoot toe te dienen van 50.000 volt en een stroomsterkte van slechts 1.3 milliampère. Gedurende vijf seconden zorgt deze stoomstoot bij de getroffen persoon voor een tijdelijk verlies van controle over de spieren. „Politiemensen krijgen zo de gelegenheid de verdachte onder controle te krijgen”, legt Woelders uit. „Daarmee doen we gestand aan hetgeen we een jaar leden verkondigden: minimaal letsel, maximaal effect.”

Geweld voorkomen

Volgens hem heeft het gebruik van een stroomstootwapen zeer zeker zwaarder geweld voorkomen. ,,Iedere collega die geweld toepast moet dit proportioneel doen. Wij horen van collega’s dat juist het stroomstootwapen voorkomt dat er zwaarder geweld, zoals een hond of vuurwapen, moet worden ingezet. Het middel is volgens veel collega’s een waardevolle aanvulling op het beschikbare repertoire.”

In Zwolle taserde de politie onder meer een man die na een melding van huiselijk geweld agenten met een kettingzaag te lijf wilde gaan. Ook werd tijdens een uitgaansnacht de taser ingezet om een agressieve dronken Zwollenaar te kunnen overmeesteren. Woelders: „Vrijwel alle verdachten tegen wie het stroomstootwapen is gebruikt, zijn kort daarna medisch onderzocht. Het letsel bleef in bijna alle gevallen beperkt tot een of twee kleine penetratiewondjes, als gevolg van de pijltjes die de taser afvuurt."