Politie Zwolle pakt pet, maar geen dader: die reed te hard

Fotograaf Bul­let-ray schiet videoclip in Zwolle met vette knipoog naar ultieme cultfilm The Big Lebowski

6 november Fotograaf Raymond ‘Bullet-ray’ van Olphen heeft de rustige coronatijd aangegrepen om zijn oude liefde (muziek maken) op te maken. Onder de naam Cosmic Walhalla brengt hij de single Choke Into a New Light uit. De bijbehorende videoclip (opgenomen in Zwolle) is een vette knipoog naar de ultieme cultfilm The Big Lebowski.