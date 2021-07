Politie Zwolle test razendsnelle en wendbare e-bike

Proef in Zwolle wijst uit: woeker­plant met de hand aanpakken, afgraven of elektrocu­te­ren werkt het best

5 juli Woekerplant de Japanse duizendknoop kan het best aangepakt worden door de plant met de hand te rooien en af te graven, of onder stroom te zetten. Dat concludeert de gemeente Zwolle na een twee jaar durende proef over de bestrijding van de invasieve soort, die zich in de afgelopen twee jaar overigens alleen maar verder verspreid heeft in de stad.