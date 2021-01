Politie Zwolle ‘trekt zware vesten aan’ vanwege vermoedelijke schoten

Ziekenhuis Isala in Zwolle schaalt zorg verder af en sluit operatieka­mers in Meppel

4 januari Isala gaat meer planbare operaties uitstellen, omdat het aantal corona-patiënten op de IC en verpleegafdelingen in het ziekenhuis in Zwolle fors is toegenomen. Bovendien gaan de operatiekamers in Meppel op slot, zodat personeel in Zwolle ingezet kan worden.