Politie Zwolle: wie herkent zijn kratje bier?

Werkgevers over coalitieak­koord Zwolle: richting goed, tempo omhoog!

9:35 Werkgeversorganisatie VNO-NCW is gelukkig met het nieuwe coalitieakkkoord van de gemeente Zwolle waarin grote investeringen in de arbeidsmarkt worden aangekondigd. Toch betwijfelt regiovoorzitter Laurens de Lange of er voldoende geld op tafel komt om de problemen echt op te lossen. Bovendien mag het tempo wel wat omhoog.