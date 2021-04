Politie Zwolle zoekt mensen die eerste hulp verleenden aan Covid-trucker op de A28

Eerbetoon aan Léo Major: Canada vernoemt weg naar bevrijder van Zwolle

13 april Een deel van een weg in Quebec in Canada wordt hernoemd ter nagedachtenis aan soldaat Léo Major, de sergeant uit Quebec die volgens de verhalen in de nacht van 13 op 14 april Zwolle in zijn eentje bevrijdde. Het nieuws is bekendgemaakt in een vergadering van de l’Assemblee Nationale.