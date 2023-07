Politieactie in de binnenstad van Zwolle wordt door winkelend publiek niet gewaardeerd

Geschil over fabriek in Hasselt naar hoogste bestuurs­rech­ter: ‘Als dit het is, is het hek van de dam’

Hij kreeg geen gelijk van de rechtbank, maar Jan-Jaap Gobius du Sart volhardt in zijn strijd tegen de bouw van de torenhoge premixenfabriek in Hasselt. De Raad van State zal zich over de kwestie moeten gaan buigen. ,,Dit gaat over behoorlijk bestuur, als burger moet je kunnen vertrouwen op de overheid.”