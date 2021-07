Politieagent met bierflesje op hoofd geslagen in winkelcentrum Zwolle

Jeugdcrimi­na­li­teit in Zwolle steeds heftiger (en de daders worden jonger)

9:57 De jeugdcriminaliteit in Zwolle neemt steeds zwaardere vormen aan. Ook daalt de leeftijd van verdachten die betrokken zijn bij de handel in harddrugs. Een zorgelijke ontwikkeling waar niet zomaar een oplossing voor gevonden is. ‘We zijn in Zwolle in ons ‘dorpsgevoel’ blijven hangen, maar dat is er niet meer.’