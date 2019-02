Politiebond over explosies bij huis Zwolse politieman: ‘Dit is extreem over de grens’

Afgelopen nacht ontploften twee explosieven - vermoedelijk handgranaten - nabij de woning van de familie. Op het adres is ook het bedrijf van zoon Bob Kooistra gevestigd. Kooistra is eigenaar van café Bruut in de Voorstraat en van beveiligingsbedrijf BKBD. Bruut is gesloten sinds daar vijf maanden geleden een granaat aan de deur hing. Van de Kamp zegt: ,,Of het nu gerelateerd is aan het werk van onze collega of dat van zijn zoon: het is onaanvaardbaar. Deze collega en zijn gezin moeten nu in elk geval zo goed mogelijk beveiligd worden."