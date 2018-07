Politiek dringt aan op haast bij veiliger maken Zwolse fietsstraten

Aanwonenden en de Fietsersbond deden onlangs hun beklag in de Stentor en dat is voor de twee partijen aanleiding om de discussie opnieuw aan te zwengelen. In het artikel bleek dat gemotoriseerd verkeer nog vaak te hard rijdt en dat fietsers in de knel komen door lossende vrachtwagens.

De gemeenteraad nam in november 2017 een motie aan om de knelpunten van de fietsstraten in kaart te brengen en met oplossingen te komen. PvdA en D66 vragen het college van B en W nu of sindsdien gesprekken zijn gevoerd over het verbeteren van de situatie. Ook dringen de partijen er opnieuw op aan om de knelpunten per straat specifiek in kaart te brengen.