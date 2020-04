Politiek gaat virtueel vergaderen: ‘Gevoelsaspect ontbreekt’

Probleem door coro­nasterf­te: ‘Haast geen plek meer voor het opslaan van stenen voor familiegra­ven’

11:00 Het is doorwerken geblazen voor steenhouwerijen in de regio. Een van hun belangrijkste bezigheden deze weken is afdekstenen van familiegraven halen, waar iemand bij-in begraven gaat worden. Die stenen verblijven dan tijdelijk bij de bedrijven, maar daar is door de hoge sterftecijfers nauwelijks meer plek voor: ,,Ik ben alvast op zoek naar nieuw bewaarterrein.’’