Politiek houdt vinger aan pols bij nieuwe horecatijden Zwolle

Met name voor de ChristenUnie was dit een belangrijk punt. De partij had eerder, net als het CDA, grote moeite met de proef met vrije sluitingstijden voor de horeca. De gemeenteraad heeft nu vastgelegd dat alle horecazaken tot vijf uur 's nachts open mogen blijven en de zogenaamde droge horeca (kebab-, hamburger- en friettenten) zelfs nog een uurtje langer.

Susteam

De gemeenteraad wil echter de vinger aan de pols houden en evalueren hoe de nieuwe sluittijden in de praktijk uitpakken. Ook willen de politici dat de invoering van een susteam afgewogen wordt. Dit is een heikel onderwerp. De politie is ook voorstander van zo'n team dat kleine opstootjes snel sust, maar niemand voelt er wat voor om er geld voor uit te trekken. Met het amendement dat maandagavond aangenomen is, wordt het college van burgemeester en wethouders opgeroepen toch met alle betrokken instanties in gesprek te gaan over zo'n particulier team.